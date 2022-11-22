У Європарламенті закликають не розморожувати гроші ЄС для уряду Орбану

Євродепутати вважають, що Орбан шантажує ЄС

Деякі законодавці Європейського союзу застерегли виконавчу комісію від розблокування мільярдів євро коштів для Угорщини, оскільки прем'єр-міністр Віктор Орбан зневажає демократичні норми.

Про це повідомило Reuters.

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Очікується, що наступного тижня Європейська комісія схвалить надання Угорщини коштів на суму до десятої частини можливого ВВП країни у 2022 році після того, як Будапешт зробить кроки для боротьби з корупцією та забезпечення незалежності своєї судової системи.

Орбан запекло зіткнувся з ЄС через демократичні норми, оскільки угорський лідер посилив обмеження щодо НУО, ЗМІ, науковців та суддів, а також обмежив права мігрантів та геїв.

Законодавці, які представляють фракцію соціалістів та демократів у Європейському парламенті, а також ліберальні Renew та Зелені, заявили, що останніх змін далеко не достатньо, щоб забезпечити здорову демократію в Угорщині.

Софія Вельд, голландський ліберал, сказала, що Орбан шантажує ЄС, блокуючи спільні рішення, які вимагають одностайності – від мінімального глобального корпоративного податку до 18 мільярдів євро запланованої підтримки Україні, щоб допомогти їй боротися з Росією.

Однак навряд чи ця критика зірве виділення коштів на загальну суму до 14,7 млрд. євро.

Виступаючи від імені виконавчої влади, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс сказав, що останніми місяцями було досягнуто прогресу в переговорах між Брюсселем і Будапештом.

Хоча Орбан, можливо, не зможе розраховувати на всі гроші, він, швидше за все, отримає умовне схвалення Комісії близько 7,2 мільярда євро, призначених для допомоги економіці Угорщини зцілитись від пандемії COVID-19.