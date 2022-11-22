Косово відклало штрафи за сербські номери на дві доби на прохання США

За два дні політики мають знайти рішення багаторічної проблеми

Косово відклало на дві доби набрання чинності вимоги перереєструвати сербські автономери на косовські на прохання посольства США.

Про це повідомив прем’єр Косово Альбін Курті.

«Я приймаю прохання про відстрочку на 48 годин накладення штрафів за незаконні автомобільні номери «КМ» (та інші). Я радий працювати зі США та ЄС, щоб знайти рішення протягом наступних двох днів», – написав він у Twitter.

Перед цим поліція Косова обіцяла штрафувати порушників закону зранку 22 листопада.

Пріштіна та Белград на переговорах 21 листопада не досягли успіху. Сербський президент Олександр Вучич зазначив, що ситуація перебуває на межі конфлікту та закликав зберегти мир.