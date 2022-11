Син президента Ліберії забив гол за США на ЧС-2022

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Валлійці не брали участь у фінальних турнірах чемпіонату світу з 1958 року.

Останнім футболістом, який вражав ворота Уельсу на мундіалі, був легендарний бразилець Пеле.

Примітно, що Тімоті Веа є сином колишнього футболіста та президента Ліберії Джорджа Веа, який 1995 року вигравав «Золотий м’яч».

56-річний Джордж Веа є колишнім футболістом збірної Ліберії, «Мілана», «Челсі», «Монако», ПСЖ, «Манчестер Сіті», «Аль-Джазіра». Він став президентом Ліберії у 2018-му році.

Timothy Weah scores for USA!

His Dad never made it to the World Cup, arguably the greatest player to never play at the tournament. pic.twitter.com/X4Phu256aK

— Classic Football Shirts (@classicshirts) November 21, 2022