Син президента Ліберії забив гол за США на ЧС-2022
Веа першим після Пеле вразив ворота Уельсу на ЧС
Нападник збірної США Тімоті Веа у матчі чемпіонату світу з Уельсом (1:1) забив єдиний гол своєї команди.
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Валлійці не брали участь у фінальних турнірах чемпіонату світу з 1958 року.
Останнім футболістом, який вражав ворота Уельсу на мундіалі, був легендарний бразилець Пеле.
Примітно, що Тімоті Веа є сином колишнього футболіста та президента Ліберії Джорджа Веа, який 1995 року вигравав «Золотий м’яч».
Like father, like son #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/uadEwvK2NP
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2022
56-річний Джордж Веа є колишнім футболістом збірної Ліберії, «Мілана», «Челсі», «Монако», ПСЖ, «Манчестер Сіті», «Аль-Джазіра». Він став президентом Ліберії у 2018-му році.
Timothy Weah scores for USA!
His Dad never made it to the World Cup, arguably the greatest player to never play at the tournament. pic.twitter.com/X4Phu256aK
— Classic Football Shirts (@classicshirts) November 21, 2022
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- 22.11.2022 08:36
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