СБУ прокоментувала обшуки у Києво-Печерській Лаврі

СБУ прокоментувала обшуки у Києво-Печерській Лаврі
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києв у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В СБУ пояснили, що заходи проводяться для:

▪️недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;

▪️перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

▪️убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

“За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів. Крім того, вони здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України”, – сказано в повідомленні.

У спецслужбі наголосили, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

У СБУ наголосили, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства

У СБУ наголосили, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства

Дії проводяться за участі представників церкви

Дії проводяться за участі представників церкви

  • 28
  • 22.11.2022 09:39
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
14:44
Російські ракети пошкодили майже всі українські ТЕС і ГЕС, - голова Укренерго
Україна
13:21
У Росії залишилося ракет лише на три масовані атаки, - ЗМІ
Світ
11:42
Російський флот у Новоросійську – під загрозою
Світ
11:09
У Бєлгородській області РФ почали будувати лінію оборони: з'явилися фото
Україна
10:36
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП на Рівненщині
Світ
10:16
Іран розпочав збагачення урану до 60%: його можна використати для створення зброї
Україна
09:39
СБУ прокоментувала обшуки у Києво-Печерській Лаврі
Світ
08:36
Син президента Ліберії забив гол за США на ЧС-2022
Україна
07:55
СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі
Світ
07:44
Косово відклало штрафи за сербські номери на дві доби на прохання США
Світ
06:47
У Європарламенті закликають не розморожувати гроші ЄС для уряду Орбану
Світ
20:07
В Індонезії на острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих, сотні поранених
Світ
16:58
Звертайтеся після Нового року: Китай відмовив Путіну в телефонній розмові із Сі Цзіньпіном
Україна
16:08
Звільнення Кінбурнської коси: у ЗСУ розповіли про хід операції
Світ
15:49
Кращі за ATACMS: які ракети Ізраїль може надати Україні

Головне

Україна
07:55
СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі
Світ
20:07
В Індонезії на острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих, сотні поранених
Україна
16:08
Звільнення Кінбурнської коси: у ЗСУ розповіли про хід операції
Світ
15:49
Кращі за ATACMS: які ракети Ізраїль може надати Україні
Світ
15:03
Ізраїль пообіцяв постачати Україні високоточну зброю, якщо Іран дасть Росії ракети: у ЗСУ відреагували
Світ
13:16
Туреччина провела операцію в Сирії та Іраку через відмову Росії виконувати свої обіцянки, – Ердоган
Україна
11:11
Під Мелітополем знищено базу окупантів
Світ
09:55
В Казахстані відбулись вибори президента: попередні офіційні результати
Україна
08:56
Армія “ДНР” втратила вбитими та пораненими майже всіх, хто був у ній до початку війни
Світ
17:54
Емір Катара відкрив Чемпіонат світу з футболу-2022
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Російські ракети пошкодили майже всі українські ТЕС і ГЕС, – голова Укренерго
Україна
22.11.2022 14:44
ТОР
У Росії залишилося ракет лише на три масовані атаки, – ЗМІ
Україна
22.11.2022 13:21
ТОР
Російський флот у Новоросійську – під загрозою
Світ
22.11.2022 11:42

Популярне

ТОР
У Росії без суду стратили зека-командира роти за здачу позицій ЗСУ
21.11.2022 10:50
ТОР
Армія “ДНР” втратила вбитими та пораненими майже всіх, хто був у ній до початку війни
21.11.2022 08:56
ТОР
З Німеччини депортували росіянку, яка ображала українських біженців та знімала це на відео
21.11.2022 08:12

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com