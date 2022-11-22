СБУ прокоментувала обшуки у Києво-Печерській Лаврі

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києв у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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В СБУ пояснили, що заходи проводяться для:

▪️недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;

▪️перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

▪️убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

“За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів. Крім того, вони здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України”, – сказано в повідомленні.

У спецслужбі наголосили, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.