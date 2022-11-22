У Бєлгородській області РФ почали будувати лінію оборони: з’явилися фото

У Бєлгородській області РФ почали будувати лінію оборони: з’явилися фото

Губернатор Бєлгородської області освоює оборонний бюджет

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про початок будівництва т.зв. засічної межі - лінії оборонних споруд на кордоні з Україною.

Про це повідомило російське агентство ТАСС.

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«Я б говорив про формування бєлгородської засічної межі, бо це звичне для нас поняття. Бєлгородська область завжди стояла на рубежі та захисті інтересів держави російської, тому це продовжується і зараз. Ми готуємося до різних варіантів, тому починаючи з квітня і займаємося досить активно зміцненням рубежів у рамках своїх повноважень», — сказав губернатор на прес-конференції.

За його словами, створення такої фортифікаційної системи пов’язане із «напруженою обстановкою» — у тому числі нібито обстрілами з боку Збройних сил України.

Подробиці того, як буде влаштовано «засіку», Гладков не повідомив, пославшись на військову таємницю.

Пізніше губернатор показав кілька фотографій будівництва оборонної лінії.

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Засічна межа – система оборонних споруд, яку на Русі в XVI-XVII століттях створювали на південних та східних рубежах для захисту від кримських набігів.

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  • 22.11.2022 11:09
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