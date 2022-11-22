Російський флот у Новоросійську – під загрозою

Російський флот у Новоросійську перебуває в небезпеці

Підводні човни та частина флоту, що переведені Росією з Криму до Новоросійська, і там уже не є в безпеці.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Великобританії.

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Там нагадали про удар, що стався 18 листопада, по нафтовому терміналу в порту Новоросійська, поряд з яким базується значна частина російського Чорноморського флоту.

За даними британських військових, саме туди, до Новоросійська, командування РФ перевело з Криму підводні човни, після того як влітку українці атакували порт у Севастополі.

Новий удар, тепер уже по новоросійському порту, демонструє, що і там російський флот більше не в безпеці. При тому, що після вибуху на Керченському мосту в жовтні постачання російського угруповання в Криму здійснюється переважно саме морським шляхом із Новоросійська.

«Подробиці інциденту 18 листопада не зрозумілі до кінця, але будь-яка демонстрація можливостей української армії завдавати ударів по Новоросійську серйозно ускладнить життя командуванню російського флоту, який уже й так підбив свої позиції в Чорному морі», – резюмували британці.

Як повідомляли Vlasti, у ніч на 18 листопада морський безпілотник ЗСУ нібито атакував нафтогавань «Шесхаріс» у Новоросійську, звідки російську нафту відправляють за кордон.