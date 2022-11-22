У Росії залишилося ракет лише на три масовані атаки, – ЗМІ

У Росії залишилося ракет лише на три масовані атаки, – ЗМІ

Росія не може швидко відновити свій ракетний потенціал

Ракетного потенціалу російської армії вистачить не більше ніж ще на 3 масовані атаки, подібні до ударів 15 листопада

Про це повідомила Українська правда з посиланням на високопоставлені джерела у силовому блоці.

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«Як переконують «УП» високопоставлені джерела у силовому блоці, станом на середину листопада ракетного потенціалу РФ вистачало ще максимум на три масовані атаки, подібних до 15 листопада», сказано в публікації.

При цьому українським силам ППО уже зараз вдається збивати приблизно 70% ракет та іранських дронів-камікадзе.

За інформацією видання, Росія витрачає залишки стратегічних ракетних запасів, швидко відновити які власним виробництвом не здатна.

«Російська армія уже вимушена діставати ракети з ядерних запасів, просто скручуючи ядерні боєголовки», – стверджують автори публікації.

Вони також вказують на те, що вже кілька тижнів Росія шукає можливості для постачання іранських балістичних ракет і більшого числа безпілотників.

«Якби Москва могла оперативно поновлювати запас ракет, то не шукала б імпорту», – сказано в матеріалі журналістів.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані використання російськими загарбниками ракет різних типів.

«Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили ППО; недолугі російські ракетні війська; санкції; час. Демілітаризуймо терористичну державу, щоб жити в мирі!» – написав він у Twitter.

Залишки російського ракетного потенціалу

Залишки російського ракетного потенціалу

  • 15
  • 22.11.2022 13:21
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