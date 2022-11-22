Російські ракети пошкодили майже всі українські ТЕС і ГЕС, – голова Укренерго

В Україні ушкоджено майже всі ТЕС і ГЕС

Після шести масованих ракетних ударів росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні практично не залишилося неушкоджених великих теплових і гідроелектростанцій.

Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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За його словами, під час останньої, найбільшої атаки, коли ворог випустив близько 100 ракет, їхніми цілями були саме об’єкти енергосистеми: в основному підстанції «Укренерго», а також електростанції. В цей день було вражено 15 об’єктів «Укренерго».

“Після цієї атаки у нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак і з чим нам доводиться працювати: практично вся теплова й гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнавала ракетних ударів”, – пояснив Кудрицький.

Він також додав, що майже не залишилося і неушкоджених вузлових підстанцій.

“Тобто практично на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало – на деякі підстанції по декілька разів: по три, по п’ять і навіть по вісім разів, є й такі об’єкти. Масштаб руйнувань колосальний», – розповів голова «Укренерго».

Він пояснив, що після кожної масованої атаки потрібен час на те, щоб спершу заживити споживачів електроенергією, відновити енергомережу, а потім ще кілька днів на те, щоб графіки відключень перейшли у плановий режим.