США і Китай ведуть переговори щодо майбутнього Росії: від них залежить дата кінця війни в Україні

Від США і Китаю залежить доля Росії та війни в Україні

Вашингтон веде активні переговори з Пекіном щодо подальшої долі Росії, від результату яких залежить час української перемоги над окупантами.

Про це пише “Орестократія”.

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В публікації зазначено, що Сполучені Штати можуть значно пришвидшити поразку Росії у війні з Україною, але перш ніж завдати режиму Путіна остаточного удару, Вашингтон має сформувати чіткий план – що буде далі.

Тим більше, що майбутнє Росії США не можуть вирішити без переговорів з Китаєм, який останніми роками суттєво зблизився з Москвою.

Якщо Росія розвалюватиметься безконтрольно, то Китай захопить багаті на ресурси території Далекого Сходу і ще дужче посилиться. США цього точно не хочуть, тому ведуть діалог з Пекіном.

Деякі міжнародні аналітики вважають, що саме від успіху цих переговорів і залежить дата і формат перемоги України над російськими окупантами.

“Майбутні події – у Росії та Китаї – сформують новий світовий порядок на десятиліття. Поспішний крок може стати фатальним, всі головні гравці вичікують на хід опонента. Вашингтон також «поспішає повільно». Наскільки це правильне рішення, покаже тільки час”, – резюмує видання.