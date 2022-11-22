Контрабандна мафія Вязьмікіна-Черкаського, або як рулити контрабандою з Лазурного узбережжя

Контрабандна мафія Вязьмікіна-Черкаського, або як рулити контрабандою з Лазурного узбережжя
В серпні 2022 року заступник начальника ДМСУ Руслан Черкаський у змові з Сергієм Вязьмікіним - колишнім в.о. голови департаменту захисту економіки Нацполіціі (цьогочас переховується в Монако) організували на Одеській митниці низку каналів контрабандного ввезен

В серпні 2022 року заступник начальника ДМСУ Руслан Черкаський у змові з Сергієм Вязьмікіним – колишнім в.о. голови департаменту захисту економіки Нацполіціі (цьогочас переховується в Монако) організували на Одеській митниці низку каналів контрабандного ввезення тютюнових виробів та протиправних схем «залежалка». Про це редакції стало відомо від власних джерел у правоохоронних органах.

Для організації цієї схеми посадовці провели суттєві кадрові зміни в митниці та прикордонній службі, призначивши на ключові посади своїх родичів чи довірених осіб.

Зокрема, в Одеській митниці т.в.о. начальника призначено Михайла Мирошниченко, який після отримання посади виконував всі вказівки Руслана Черкаського щодо проведення кадрових змін в Одеській митниці. Особисто Мирошниченко для Руслана Черкаського у взаємодії з підконтрольними Сергію Вязьмікіну прикордонниками, через можливості контрабандиста Вадима Альперіна (проти нього введено санкції РНБО), організовували схему протиправної утилізації та митного оформлення, через підміну товарів, 300 контейнерів «залежалки» (орієнтований бюджет протиправної схеми 22,5 млн. доларів США). Крім того, за доручення Черкаського він проводив переговори з представниками регіональних правоохоронних органів щодо організації контрабандного каналу ввезення тютюнових виробів через митний пост «Орлівка».

Разом з Мирошниченком, т.в.о. заступника начальника Одеської митниці була призначена Вікторія Дубовик, яка є родичкою Руслана Черкаського. Вона стала відповідальною у питаннях діяльності Управління БК та ПМП Одеської митниці в розрізі забезпечення функціонування каналів контрабандного ввезення тютюнових виробів та схем «зележалка».
А заступником митного поста «Орлівка» призначено теж родича Черкаського Дмитра Харуся – він організовував в пункті пропуску канал контрабандного ввезення тютюнових виробів.

Щоб забезпечити функціонування налагоджених каналів контрабанди Вязьмікін разом із Черкаським через керівництво ДПС України, призначив Г.Цвеліха на посаду начальника 17 прикордонного загону ім. полковника О. Жуковського ДПС України.

Після призначення на посаду Цвеліх виконував всі розпорядження Вязьмікіна щодо організації контрабандного каналу тютюнових виробів у взаємодії з зазначеними вище співробітниками митниці.

Крім того, нам стало відомо, що після значного збільшення обсягів експорту зерна через Ізмаїльський та Ренівський порти, а також автомобільні пункти пропуску, Цвеліх для Вязьмікіна здійснює неправомірний збір коштів з зазначених експортерів.

Узнать детали: https://izvestia.kiev.ua/item/show/148124

Источник: izvestia.kiev.ua

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  • 22.11.2022 17:45

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