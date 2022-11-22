У Херсоні через російський обстріл вдень загинули три людини

У місті через ворожі обстріли чимало руйнувань будинків

Через обстріл Херсону російськими окупантами вдень 22 листопада в місті загинули три людини, ще декілька зазнали поранень.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на начальника цивільного захисту Херсонської міськради Олександра Лещенка.

Станом на 15:30 зафіксовано 12 прильотів по місту.

Внаслідок обстрілів пошкоджено чимало будинків приватного сектору, після прильоту сталося дві пожежі.

Було також попадання в магістральний газопровід.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич зранку повідомляв про двох загиблих і сімох поранених. За його словами, ворог вів вогонь з артилерії, мінометів та реактивних залпових систем.