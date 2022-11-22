У Росії з навчального центру масово втекли мобілізовані

У Росії чергова втеча мобілізованих

Понад 20 мобілізованих із Мордовії втекли з навчального центру Міноборони в Ульяновську, серед них був онкохворий військовослужбовець, якого повернули до частини.

Про це повідомив The Insider із посиланням на саранського юриста Сергія Наумова.

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За його словами, мобілізовані не повернулися до тренувального пункту після звільнення до Дня народної єдності (святкується в Росії 4 листопада).

Імовірно, у частину могли повернути одного військовослужбовця – з онкологією. Чому і як він проходив підготовку у центрі, не уточнюється.

Де знаходяться інші – невідомо. Правоохоронці можуть розпочати кримінальне переслідування військових, які втекли.