У Росії з навчального центру масово втекли мобілізовані
У Росії чергова втеча мобілізованих
Понад 20 мобілізованих із Мордовії втекли з навчального центру Міноборони в Ульяновську, серед них був онкохворий військовослужбовець, якого повернули до частини.
Про це повідомив The Insider із посиланням на саранського юриста Сергія Наумова.
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За його словами, мобілізовані не повернулися до тренувального пункту після звільнення до Дня народної єдності (святкується в Росії 4 листопада).
Імовірно, у частину могли повернути одного військовослужбовця – з онкологією. Чому і як він проходив підготовку у центрі, не уточнюється.
Де знаходяться інші – невідомо. Правоохоронці можуть розпочати кримінальне переслідування військових, які втекли.
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- 22.11.2022 18:21
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