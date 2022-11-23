Під Запоріжжям росіяни вдарили ракетами по пологовому будинку: загинуло немовля

Під Запоріжжям росіяни вдарили ракетами по пологовому будинку: загинуло немовля

Вночі окупанти обстріляли пологовий будинок

Вночі 23 листопада російські окупанти ракетами вдарили по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух

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«Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами  маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповнює наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ», – написав він у Telegram.

Також Старух додав, що на місці «прильоту» працюють рятувальники.

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  • 23.11.2022 07:03
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