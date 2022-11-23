Німеччина хотіла швидкої поразки України, Франція не вірила у вторгнення: Джонсон розкрив позиції країн ЄС перед війною

З початку війни Європа швидко об"єдналася на підтримку України

Франція заперечувала перспективу російського вторгнення в Україну, а Німеччина розраховувала на швидку військову поразку Києва у разі війни з РФ.

Про це розповів колишній прем’єр-міністр Великобританії CNN Борис Джонсон.

За його словами, ставлення західних країн до можливого російського вторгнення в Україну дуже різнилося до 24 лютого, виділивши три провідні держави ЄС у коментарях, які навряд чи сподобаються в європейських столицях.

Водночас Джонсон підкреслив, що країни ЄС пізніше згуртувалися навколо України і тепер надають непохитну підтримку.

«Німецька думка полягала в тому, що якщо це станеться, що буде катастрофою, то було б краще, щоб усе це швидко закінчилося, а Україна здалася», – заявив Джонсон, посилаючись на «різні розумні економічні причини» для такого підходу.

Крім того, за словами екс-прем’єра Великобританії, французи заперечували можливість російського вторгнення до останнього моменту.

Джонсон також розкритикував початкову реакцію Італії на загрозу вторгнення. Уряд, на той час очолюваний Маріо Драгі, “на одному етапі просто говорив, що вони не зможуть підтримати позицію, яку ми займаємо”, враховуючи їхню сильну залежність від російських вуглеводнів.

При цьому Джонсон підкреслив, що як тільки Росія розпочала своє вторгнення у лютому, ставлення по всій Європі швидко змінилося.

«Сталося те, що всі — німці, французи, італійці, всі (президент США) Джо Байден — побачили, що вибору просто немає. Це ключовий момент», – сказав екс-прем’єр, додавши, що «ЄС блискуче впорався» у своєму протистоянні Росії.