Росія готує атаку під чужим прапором на Бєлгородську область

Псевдоатакою на Бєлгород Кремль може спробувати повернути підтрумку війні

Кремль, можливо, створює інформаційне тло для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області у спробі повернути громадську підтримку війні в Україні.

Про це йдеться в аналітичному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські військові прагнуть вторгнутися до Бєлгородської області. При цьому інші російські джерела наголошують на тому, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп’янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу Києва.

Ці заяви давно циркулюють у спільноті мілітарі-блогерів, які критикують російське військове командування за залишення позицій та закликають повернути звільнені території на Харківщині.

Експерти ISW вважають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати громадськість.

“Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії і не здатна зробити це у таких масштабах. При цьому підтримка безглуздого вторгнення Росії знижується серед мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач”, – зазначили в ISW.

Як повідомляли Vlasti, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про початок будівництва т.зв. засічної межі – лінії оборонних споруд на кордоні з Україною.