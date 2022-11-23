МАГАТЕ та Росатом провели у Стамбулі переговори щодо Запорізької АЕС
Рафаель Гросі зустрівся з очільником Росатому
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело переговори з представниками Росатому в Стамбулі про створення захисної зони навколо Запорізької АЕС.
Про це повідомили у МАГАТЕ.
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«Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся сьогодні в Стамбулі з російською делегацією на чолі з Генеральним директором Росатому Олексієм Ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов’язаних з безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, та щодо термінового створення зони ядерної безпеки та захисту», – сказано в повідомленні.
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- 23.11.2022 11:06
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