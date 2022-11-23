На нас чекає важка зима, частину Києва, можливо, доведеться евакуювати, – Кличко

На нас чекає важка зима, частину Києва, можливо, доведеться евакуювати, – Кличко

Кличко закликав киян готуватися до найважчої зими

Ця зима може виявитися для киян найгіршої з часів Другої світової війни, тому не виключена евакуація частини столиці.

Як повідомило DW, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

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Він зазначив, що мешканцям Києва слід приготуватися до «найгіршого сценарію» повсюдного відключення електроенергії за умови низьких температур.

Кличко також не виключив найгірший сценарій розвитку подій, за якого, можливо, «доведеться евакуювати частину міста», незважаючи на те, що влада сподівається, що до цього справа не дійде.

Кличко пояснив, що президент РФ Володимир Путін намагається тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського.

«Моє враження: люди стануть тільки злішими, рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін», – сказав мер Києва.

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  • 23.11.2022 11:20
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