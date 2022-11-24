Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
Ощадбанк скасував комісію в банкоматах
Державний Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з банкоматів мережі для карток інших банків.
Про це повідомила пресслужба банку.
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«Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без комісії. І не важливо — з картки Ощаду або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток», — йдеться в повідомленні.
Обсяг видачі – 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.
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- 24.11.2022 15:56
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