Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків

Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків

Ощадбанк скасував комісію в банкоматах

Державний Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з банкоматів мережі для карток інших банків.

Про це повідомила пресслужба банку.

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«Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без комісії. І не важливо — з картки Ощаду або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток», — йдеться в повідомленні.

Обсяг видачі – 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.

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  • 24.11.2022 15:56
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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