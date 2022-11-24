Далі буде повне знищення: Лукашенко погрожує Україні і вимагає переговорів з РФ

Лукашенко майже істерично вимагає від України зупинитися

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну “зупинитися” та розпочати переговори з РФ, інакше на неї очікує "повне знищення".

Після зустрічі ОДКБ у Єревані, під час спілкування з журналістами, білоруський диктатор відповів на запитання журналістів щодо майбутнього України.

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Фрагмент інтерв’ю опублікував у четвер Telegram-канал «Пул першого», наближений до пресслужби білоруського диктатора.

«Все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі, треба зупинятись. Потрібно це припинити, бо далі буде повне знищення України. Це не те, що Путін говорив задовго до операції, що це загрожуватиме втратою державності України. Це буде знищення України! Потрібно зупинитися», – заявив самопроголошений.

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