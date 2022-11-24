Далі буде повне знищення: Лукашенко погрожує Україні і вимагає переговорів з РФ

Далі буде повне знищення: Лукашенко погрожує Україні і вимагає переговорів з РФ

Лукашенко майже істерично вимагає від України зупинитися

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну “зупинитися” та розпочати переговори з РФ, інакше на неї очікує "повне знищення".

Після зустрічі ОДКБ у Єревані, під час спілкування з журналістами, білоруський диктатор відповів на запитання журналістів щодо майбутнього України.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Фрагмент інтерв’ю опублікував у четвер Telegram-канал «Пул першого», наближений до пресслужби білоруського диктатора.

«Все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі, треба зупинятись. Потрібно це припинити, бо далі буде повне знищення України. Це не те, що Путін говорив задовго до операції, що це загрожуватиме втратою державності України. Це буде знищення України! Потрібно зупинитися», – заявив самопроголошений.

  • 56
  • 24.11.2022 17:05
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:43
У російському Кримську чоловік відкрив стрілянину по перехожих через суд з дружиною
Світ
17:05
Далі буде повне знищення: Лукашенко погрожує Україні і вимагає переговорів з РФ
Світ
16:39
Пашинян змусив Путіна нервово жбурнути ручку на засіданні ОДКБ
Україна
16:05
Україна повернула з російського полону 50 захисників
Україна
15:56
Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
Україна
17:59
Одеський промтоварний ринок "Сьомий кілометр" ніколи не перераховував ніяких коштів терористичній організації "ЛНР"
Україна
17:45
Прокуратура розслідує багатомільйонні зловживання голови УАФ Андрія Павелка
Світ
12:28
Росіяни готуються до оборони Криму і будують лінії оборони на півночі півострова, - ГУР
Україна
11:20
На нас чекає важка зима, частину Києва, можливо, доведеться евакуювати, - Кличко
Світ
11:06
МАГАТЕ та Росатом провели у Стамбулі переговори щодо Запорізької АЕС
Світ
10:52
Вперше Великобританія передасть Україні гелікоптери Sea King
Світ
10:51
14-ое поколение айфонов: плюсы и минусы моделей
Україна
10:16
В Україні можуть заборонити російську православну церкву
Україна
09:58
В СБУ розповіли про дивні знахідки у Києво-Печерській лаврі і інших приміщеннях УПЦ МП
Україна
08:52
Росія готує атаку під чужим прапором на Бєлгородську область

Головне

Світ
17:43
У російському Кримську чоловік відкрив стрілянину по перехожих через суд з дружиною
Україна
16:05
Україна повернула з російського полону 50 захисників
Україна
15:56
Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
Світ
11:06
МАГАТЕ та Росатом провели у Стамбулі переговори щодо Запорізької АЕС
Україна
10:16
В Україні можуть заборонити російську православну церкву
Світ
08:33
Німеччина хотіла швидкої поразки України, Франція не вірила у вторгнення: Джонсон розкрив позиції країн ЄС перед війною
Україна
18:43
Крим атакують безпілотники: прогриміли вибухи у Севастополі та Євпаторії
Світ
17:16
США і Китай ведуть переговори щодо майбутнього Росії: від них залежить дата кінця війни в Україні
Світ
16:41
Скандал із шарфом Орбана: прем’єр Угорщини попросив не змішувати футбол із політикою
Україна
15:36
Юрій Шухевич помер на 90-му році життя
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У російському Кримську чоловік відкрив стрілянину по перехожих через суд з дружиною
Світ
24.11.2022 17:43
ТОР
Далі буде повне знищення: Лукашенко погрожує Україні і вимагає переговорів з РФ
Світ
24.11.2022 17:05
ТОР
Пашинян змусив Путіна нервово жбурнути ручку на засіданні ОДКБ
Світ
24.11.2022 16:39

Популярне

ТОР
Пашинян змусив Путіна нервово жбурнути ручку на засіданні ОДКБ
24.11.2022 16:39
ТОР
У Росії з навчального центру масово втекли мобілізовані
22.11.2022 18:21
ТОР
Крим атакують безпілотники: прогриміли вибухи у Севастополі та Євпаторії
22.11.2022 18:43

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com