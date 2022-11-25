Великобританія закликала Україну продовжити наступ взимку

Великобританія закликала Україну продовжити наступ взимку

Україна може продовжити ефективний наступ взимку

Міністр оборони Британії Бен Уоллес закликав українські війська зберігати темп і продовжувати стрімкі атаки на російські сили протягом зимових місяців.

Про це повідомило ВВС з посиланням на інтерв’ю Уоллеса виданню Daily Beast.

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«З огляду на перевагу, яку українці мають у підготовці, обладнанні та якості бойового складу проти деморалізованих, погано навчених, погано оснащених росіян, в інтересах України зберегти темп узимку”, – сказав Уоллес, уточнивши, що ЗСУ мають 300 тисяч одиниць арктичного бойового спорядження, отриманого від міжнародного співтовариства.

Уоллес похвалив українців за те, що вони здивували весь світ, продемонструвавши власну мужність та майстерність, а також величезні вади російських збройних сил.

«Нещодавно російський підрозділ був розгорнутий без їжі та шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка вирушає на поле бою», – розповів британський міністр.

За його словами, російське керівництво відправляє своїх військових у м’ясорубку та використовує величезну кількість артилерії.

“Лише країна, яка не дбає про свій народ, може відправити 100 тисяч своїх людей, щоб вони були або мертві, або поранені, або дезертирували”, – сказав Уоллес.

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  • 25.11.2022 08:02
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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