Верховна Рада може запровадити санкції проти російських спортсменів, які підтримали війну

Верховна Рада може запровадити санкції проти російських спортсменів, які підтримали війну

Плющенко, Валуєв та інші російські спортсмени підтримали війну в Україні

Робоча група зі спортивних санкцій при Верховній Раді України уповноважила редакцію спортивного видання Tribuna.com підготувати списки російських спортсменів, котрі публічно підтримали війну Росії проти України.

Про це повідомив фундатор Tribuna.com Дмитро Навоша.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Спортсмени (а також співаки, артисти тощо), які дають себе використовувати тоталітарним режимам, — теж пропагандисти. За це їхнє підігравання війні та терору може і має наступати аналогічна відповідальність», — написав він.

Tribuna.com має список з понад 50 російських спортсменів, які підтримали війну.

До нього, зокрема, входять Євген Плющенко, Аліна Кабаєва та Микола Валуєв.

  • 5
  • 25.11.2022 10:37
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
10:37
Верховна Рада може запровадити санкції проти російських спортсменів, які підтримали війну
Світ
10:17
З Кремля йде куратор президентських виборів-2024 через псевдореферендуми
Україна
09:52
В Києві будуть давати електрику почергово на 3 години
Україна
09:38
Армія РФ не зможе утримати південь України, – ОК «Південь»
Україна
08:20
Мешканцям Запоріжжя, Харкова, Миколаєва і Херсона загрожує небезпека, - ГУР
Україна
08:02
Великобританія закликала Україну продовжити наступ взимку
Україна
07:31
Окупанти вночі і зранку обстріляли передмістя Запоріжжя
Світ
19:01
У Китаї через рекордний спалах COVID-19 обвалилися акції компаній
Світ
18:20
Как выгодно заказать доставку из супермаркета Космос?
Світ
17:57
Лучшие онлайн-казино по мнению игроков в 2022 году
Світ
17:43
У російському Кримську чоловік відкрив стрілянину по перехожих через суд з дружиною
Світ
17:05
Далі буде повне знищення: Лукашенко погрожує Україні і вимагає переговорів з РФ
Світ
16:39
Пашинян змусив Путіна нервово жбурнути ручку на засіданні ОДКБ
Україна
16:05
Україна повернула з російського полону 50 захисників
Україна
15:56
Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків

Головне

Україна
08:20
Мешканцям Запоріжжя, Харкова, Миколаєва і Херсона загрожує небезпека, – ГУР
Україна
07:31
Окупанти вночі і зранку обстріляли передмістя Запоріжжя
Світ
17:43
У російському Кримську чоловік відкрив стрілянину по перехожих через суд з дружиною
Україна
16:05
Україна повернула з російського полону 50 захисників
Україна
15:56
Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
Світ
11:06
МАГАТЕ та Росатом провели у Стамбулі переговори щодо Запорізької АЕС
Україна
10:16
В Україні можуть заборонити російську православну церкву
Світ
08:33
Німеччина хотіла швидкої поразки України, Франція не вірила у вторгнення: Джонсон розкрив позиції країн ЄС перед війною
Україна
18:43
Крим атакують безпілотники: прогриміли вибухи у Севастополі та Євпаторії
Світ
17:16
США і Китай ведуть переговори щодо майбутнього Росії: від них залежить дата кінця війни в Україні
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Верховна Рада може запровадити санкції проти російських спортсменів, які підтримали війну
Україна
25.11.2022 10:37
ТОР
З Кремля йде куратор президентських виборів-2024 через псевдореферендуми
Світ
25.11.2022 10:17
ТОР
В Києві будуть давати електрику почергово на 3 години
Україна
25.11.2022 09:52

Популярне

ТОР
Пашинян змусив Путіна нервово жбурнути ручку на засіданні ОДКБ
24.11.2022 16:39
ТОР
З Кремля йде куратор президентських виборів-2024 через псевдореферендуми
25.11.2022 10:17
ТОР
Одеський промтоварний ринок «Сьомий кілометр» ніколи не перераховував ніяких коштів терористичній організації «ЛНР»
23.11.2022 17:59

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com