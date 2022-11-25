Верховна Рада може запровадити санкції проти російських спортсменів, які підтримали війну

Плющенко, Валуєв та інші російські спортсмени підтримали війну в Україні

Робоча група зі спортивних санкцій при Верховній Раді України уповноважила редакцію спортивного видання Tribuna.com підготувати списки російських спортсменів, котрі публічно підтримали війну Росії проти України.

Про це повідомив фундатор Tribuna.com Дмитро Навоша.

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«Спортсмени (а також співаки, артисти тощо), які дають себе використовувати тоталітарним режимам, — теж пропагандисти. За це їхнє підігравання війні та терору може і має наступати аналогічна відповідальність», — написав він.

Tribuna.com має список з понад 50 російських спортсменів, які підтримали війну.

До нього, зокрема, входять Євген Плющенко, Аліна Кабаєва та Микола Валуєв.