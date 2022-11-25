«Своїх не кидаємо» замість «з Новим роком»: Москву до свят прикрасять символами війни
Москву на Новий рік прикрасять символами війни
Символами “воєнної операції” московська влада планує прикрасити вулиці російської столиці.
Про це повідомляє RTVi.
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Замість традиційних написів «з Новим роком» чи «щасливого Різдва» на головних площах міста можуть встановити стенди з гаслами «ми разом» та «своїх не кидаємо».
А новорічні кулі прикрасять не сніжинками та крижаними візерунками, а російським прапором та символами Z і V.
Відповідний проект прикрашання міста показали у презентації комплексу міського господарства Москви.
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- 25.11.2022 11:48
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