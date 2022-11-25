Путін замість матерів солдат зустрівся із чиновницями з Москви

Путін замість матерів солдат зустрівся із чиновницями з Москви

Путін зустрівся з фейковими

Про проблеми військових на війні з Україною Володимиру Путіну розповідали не реальні солдатські матері, а чиновниці та прихильники війни, насамперед із Москви.

Про це повідомив Telegram-канал Можем пояснити.

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Серед них московська чиновниця та депутат-єдинорос Ольга Бєльцева — вона заступник директора ГБУ «Центр дозвілля та спорту „Юність“» та член Відрадницької ради депутатів.

Ще одна співрозмовниця президента – керівник Підмосковного виконкому ОНФ Юлія Белєхова. Очолює також і Асоціацію голів рад багатоквартирних будинків Мособласті. У 2016-му вона потрапила до списків кандидатів ЄР до Держдуми.

Ще одна ідентифікована “солдатська мати” – Надія Узунова, яка відповідає у «Бойовому братстві» (підрозділ столичного депутата Держдуми Сабліна) за збирання гуманітарної допомоги для мобілізованих.

Також збором гуманітарки для мобілізованих займається ще одна учасниця зустрічі, член Громадської палати Орєхово-Зуєво Марина Мигунова.

Ближче за всіх до Путіна сиділа Лариса Машкіна – виконавчий продюсер фільму «Постріл», який зняв її чоловік Ігор Красніков.

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  • 25.11.2022 15:37
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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