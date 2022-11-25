Путін все ще хоче взяти Київ і готовий воювати, не зважаючи на втрати: розкрито плани диктатора

Путін все ще хоче взяти Київ і готовий воювати, не зважаючи на втрати: розкрито плани диктатора

Путін має намір й далі воювати попри значні втрати

Незважаючи на серію болючих поразок на фронті та тяжкі втрати російської армії, президент РФ Володимир Путін не залишає планів взяти Київ, і готовий воювати роками, не зважаючи на втрати.

Про це повідомило видання Важливі історії з посиланням на два не пов’язані один з одним джерела, близькі до Генштабу та ФСБ.

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«Якщо загалом, то план приблизно такий: поки що виграти час і стабілізувати фронт за допомогою мобілізованих. А потім почати все знову весною», — каже джерело, близьке до ФСБ.

За його словами, політичне та військове керівництво РФ розуміє, що цей план передбачає великі втрати: до весни наступного року прогнозовані втрати мобілізованих убитими та пораненими можуть становити близько 100 тисяч. Але це нікого не лякає: їх замінять срочниками.

Це підтверджує і джерело, близьке до генерального штабу.

«Зараз завдання — ущільнити та закріпити лінію фронту. Через нестачу людей у ​​нас іноді взагалі не було людей на другій лінії оборони. У деяких місцях вона стояла пусткою з інтервалами до 20 кілометрів. Наразі ці місця заповнюють мобілізованими», – розповів він.

Крім того, навесні наступного року міноборони РФ планує підготувати 120 тисяч срочників, яких можна буде відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. Цим планом і пояснюється скасування Путіним часткової мобілізації.

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  • 25.11.2022 18:34
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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