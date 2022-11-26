Росіяни несуть великі втрати на Луганщині: лікарні і морги переповнені

Російські окупаційні війська несуть великі втрати у підрозділах, що діють у Луганській області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових.

Через це для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними.

Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами мертвих загарбників.