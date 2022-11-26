Токаєв офіційно став президентом Казахстану та пообіцяв нові вибори

Токаєв офіційно став президентом Казахстану та пообіцяв нові вибори

Токаєв склав присягу президента Казахстану

Касим-Жомарт Токаєв, який переміг на позачергових виборах Казахстану, приніс присягу і вступив на посаду глави держави.

Про це повідомила ORDA.

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Він пообіцяв служити народу Казахстану.

«Урочисто присягаюсь правильно служити народу Казахстану, суворо дотримуватися конституції та законів Казахстану, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов’язки», — сказав Токаєв.

Глава Центральної виборчої комісії РК Нурлан Абдіров вручив йому посвідчення президента.

Після складання присяги Токаєв анонсував вибори до верхньої палати парламенту.

За його словами, вибори президента запустили процес послідовного перезавантаження всіх основних інституцій влади. Вони стали першим етапом великого електорального циклу.

Токаєв набрав 81,31% голосів виборців. Згідно з остаточними даними комісії, явка в країні склала 69,44%.

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  • 26.11.2022 08:31
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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