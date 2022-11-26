В Херсон подано електрику

В Херсон подано електрику
В Херсоні, який залишився без світла після виходу з міста окупантів, відновлено електропостачання.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що з відновленням подачі електрики вдалося впоратися трохи більше ніж за тиждень.

Першочергово подано потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам.

“Дякую усім хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, очільникам Херсонської та Миколаївської ОВА та їх командам”, – зазначив Тимошенко.

  • 15
  • 26.11.2022 11:48
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