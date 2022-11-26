ЗСУ готують наступ на Мелітополь: десятки тисяч окупантів можуть опинитися в казані

ЗСУ можуть розпочати наступ на Мелітополь

Після двох великих перемог восени – у Харківській та Херсонській областях – українська армія готує новий наступ: наступною метою може стати Мелітополь.

Про це пише видання «Можемо пояснити».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У Запоріжжі між російськими військами та ЗСУ немає великої водної перешкоди, а ключові шляхи постачання ЗС РФ перебувають у зоні ураження української артилерії.

За даними ISW, Україна вже розпочала артпідготовку майбутнього наступу і завдає ударів по скупченням російських сил та дорогам.

Видання відзначило низку важливих переваг українських військових.

Одне з головних – Київ продовжує володіти ініціативою. Саме ЗСУ обирають поле для майбутньої битви. Поки російська армія концентрує свої зусилля на Донеччині, Київ вишукує слабкі місця в обороні російського угруповання.

Тактика ударів по лініях постачання, складах і скупченнях сил приносить свої плоди. Враховуючи, що у Запоріжжі основні дороги знаходяться під прицілом української артилерії та систем HIMARS, у росіян є проблеми з постачанням.

Різка атака на Мелітополь може створити умови для величезного казана, в якому опиняться десятки тисяч російських солдатів. Відступити вони зможуть лише у Крим — вузьким Перекопським перешийком. Відбити масовану атаку буде досить складно.

Взяття Мелітополя може призвести до кидка на Маріуполь — його втрата стане особливо болісною для президента РФ Володимира Путіна. Тому, чекаючи на атаки ЗСУ, російська армія продовжує окопуватися в цих містах, перетворюючи їх на фортеці.