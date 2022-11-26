ЗСУ готують наступ на Мелітополь: десятки тисяч окупантів можуть опинитися в казані
ЗСУ можуть розпочати наступ на Мелітополь
Після двох великих перемог восени – у Харківській та Херсонській областях – українська армія готує новий наступ: наступною метою може стати Мелітополь.
Про це пише видання «Можемо пояснити».
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У Запоріжжі між російськими військами та ЗСУ немає великої водної перешкоди, а ключові шляхи постачання ЗС РФ перебувають у зоні ураження української артилерії.
За даними ISW, Україна вже розпочала артпідготовку майбутнього наступу і завдає ударів по скупченням російських сил та дорогам.
Видання відзначило низку важливих переваг українських військових.
Одне з головних – Київ продовжує володіти ініціативою. Саме ЗСУ обирають поле для майбутньої битви. Поки російська армія концентрує свої зусилля на Донеччині, Київ вишукує слабкі місця в обороні російського угруповання.
Тактика ударів по лініях постачання, складах і скупченнях сил приносить свої плоди. Враховуючи, що у Запоріжжі основні дороги знаходяться під прицілом української артилерії та систем HIMARS, у росіян є проблеми з постачанням.
Різка атака на Мелітополь може створити умови для величезного казана, в якому опиняться десятки тисяч російських солдатів. Відступити вони зможуть лише у Крим — вузьким Перекопським перешийком. Відбити масовану атаку буде досить складно.
Взяття Мелітополя може призвести до кидка на Маріуполь — його втрата стане особливо болісною для президента РФ Володимира Путіна. Тому, чекаючи на атаки ЗСУ, російська армія продовжує окопуватися в цих містах, перетворюючи їх на фортеці.
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- 26.11.2022 12:35
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