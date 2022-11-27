Кім Чен Ин вдруге з’явився на публіці з дочкою
Кім Чен Ин з донькою Чжу Е
Лідер КНДР Кім Чен Ин вдруге за останній час з'явився на публіці у супроводі своєї доньки.
Як повідомило Yonhap, нову фотосесію опублікувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
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Кім Чен Ин та його донька зустрілися з військовослужбовцями, а також вченими та технічними фахівцями, які працювали над недавнім запуском міжконтинентальної балістичної ракети типу «Хвасон-17».
Дівчинку звуть Чжу Е. На знімках вона знята в довгому чорному пальті з хутряним коміром.
Під час заходу Чжу Е тримала батька під руку. Агентство відзначило разючу схожість дівчинки з її матір’ю Рі Соль-джу.
Як повідомляли Vlasti, північнокорейський лідер Кім Чен Ин вперше показав світу свою дочку, з якою він прийшов на запуск найбільшої балістичної ракети країни, здатної нести ядерний заряд.
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- 27.11.2022 08:38
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