Кім Чен Ин вдруге з’явився на публіці з дочкою

Кім Чен Ин з донькою Чжу Е

Лідер КНДР Кім Чен Ин вдруге за останній час з'явився на публіці у супроводі своєї доньки.

Як повідомило Yonhap, нову фотосесію опублікувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

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Кім Чен Ин та його донька зустрілися з військовослужбовцями, а також вченими та технічними фахівцями, які працювали над недавнім запуском міжконтинентальної балістичної ракети типу «Хвасон-17».

Дівчинку звуть Чжу Е. На знімках вона знята в довгому чорному пальті з хутряним коміром.

Під час заходу Чжу Е тримала батька під руку. Агентство відзначило разючу схожість дівчинки з її матір’ю Рі Соль-джу.

Як повідомляли Vlasti, північнокорейський лідер Кім Чен Ин вперше показав світу свою дочку, з якою він прийшов на запуск найбільшої балістичної ракети країни, здатної нести ядерний заряд.