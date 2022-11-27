Американська космічна вантажівка Cargo Dragon вийшла на орбіту і рухається до МКС

Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на землю

Абсолютно нова ракета SpaceX Falcon 9 успішно вивела в космос новий вантажний космічний корабель Cargo Dragon із запасами продовольства, обладнання та новими сонячними батареями для Міжнародної космічної станції.

Про це повідомило SpaceNews.

Falcon 9 стартував зі стартового комплексу 39A Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал о 14:20 за східним часом (21:20 за Києвом).

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Розгінний блок ракети вивів космічний корабель Dragon на низьку навколоземну орбіту за 12 хвилин. Перший ступінь ракети, здійснивши свій перший політ, приземлився на безпілотний корабель в Атлантичному океані.

Запуск був раніше запланований на 22 листопада, але його скасували через погану погоду.

Космічний корабель Dragon повинен зістикуватися з МКС 27 листопада близько 07:30 ранку за східним часом (14:30 за Києвом).

Він доставить на станцію 3528 кілограмів вантажу, включаючи запаси для екіпажу станції, обладнання для експериментів і дві розгалужені сонячні батареї.

Cargo Dragon перебуватиме у складі МКС протягом 45 днів до початку січня. Потім він буде зведений з орбіти, і його капсула, що спускається, приводниться в Атлантиці.

Космічна вантажівка привезе результати експериментів, проведених екіпажем МКС на орбіті, загальною вагою понад 2,3 тонни.