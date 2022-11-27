Американська космічна вантажівка Cargo Dragon вийшла на орбіту і рухається до МКС

Американська космічна вантажівка Cargo Dragon вийшла на орбіту і рухається до МКС

Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на землю

Абсолютно нова ракета SpaceX Falcon 9 успішно вивела в космос новий вантажний космічний корабель Cargo Dragon із запасами продовольства, обладнання та новими сонячними батареями для Міжнародної космічної станції.

Про це повідомило SpaceNews.

Falcon 9 стартував зі стартового комплексу 39A Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал о 14:20 за східним часом (21:20 за Києвом).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Розгінний блок ракети вивів космічний корабель Dragon на низьку навколоземну орбіту за 12 хвилин. Перший ступінь ракети, здійснивши свій перший політ, приземлився на безпілотний корабель в Атлантичному океані.

Запуск був раніше запланований на 22 листопада, але його скасували через погану погоду.

Космічний корабель Dragon повинен зістикуватися з МКС 27 листопада близько 07:30 ранку за східним часом (14:30 за Києвом).

Він доставить на станцію 3528 кілограмів вантажу, включаючи запаси для екіпажу станції, обладнання для експериментів і дві розгалужені сонячні батареї.

Cargo Dragon перебуватиме у складі МКС протягом 45 днів до початку січня. Потім він буде зведений з орбіти, і його капсула, що спускається, приводниться в Атлантиці.

Космічна вантажівка привезе результати експериментів, проведених екіпажем МКС на орбіті, загальною вагою понад 2,3 тонни.

  • 27
  • 27.11.2022 10:37
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
10:37
Американська космічна вантажівка Cargo Dragon вийшла на орбіту і рухається до МКС
Світ
09:04
У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат
Світ
08:38
Кім Чен Ин вдруге з'явився на публіці з дочкою
Україна
07:48
Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
07:31
Можливі нові обстріли і блекаути: українців закликали запастися їжею і водою
Світ
18:29
Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка
Україна
12:35
ЗСУ готують наступ на Мелітополь: десятки тисяч окупантів можуть опинитися в казані
Україна
11:56
В Україні змінено тактику відключень світла: електромережі не вистачає ще 25% енергії
Україна
11:48
В Херсон подано електрику
Світ
11:05
Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною
Україна
10:44
У Києві протягом доби повністю повернеться вода, тепло і зв'язок
Україна
09:57
Росія обстрілює Україну ядерними ракетами без бойового заряду: стала відома причина
Україна
08:56
Чи буде наступ з Білорусі у кінці листопада: в ГУР відповіли
Світ
08:31
Токаєв офіційно став президентом Казахстану та пообіцяв нові вибори
Україна
07:44
Росіяни несуть великі втрати на Луганщині: лікарні і морги переповнені

Головне

Україна
07:48
Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
07:31
Можливі нові обстріли і блекаути: українців закликали запастися їжею і водою
Світ
18:29
Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка
Україна
11:48
В Херсон подано електрику
Світ
11:05
Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною
Світ
08:31
Токаєв офіційно став президентом Казахстану та пообіцяв нові вибори
Україна
07:44
Росіяни несуть великі втрати на Луганщині: лікарні і морги переповнені
Світ
20:20
Кулеба наполягає, що у Польщі впала не українська ракета: доказів зворотного немає
Світ
18:34
Путін все ще хоче взяти Київ і готовий воювати, не зважаючи на втрати: розкрито плани диктатора
Світ
17:29
Німеччина веде переговори з союзниками щодо передачі Україні комплексів ППО Patriot
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Американська космічна вантажівка Cargo Dragon вийшла на орбіту і рухається до МКС
Світ
27.11.2022 10:37
ТОР
У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат
Світ
27.11.2022 09:04
ТОР
Кім Чен Ин вдруге з’явився на публіці з дочкою
Світ
27.11.2022 08:38

Популярне

ТОР
«Своїх не кидаємо» замість «з Новим роком»: Москву до свят прикрасять символами війни
25.11.2022 11:48
ТОР
У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат
27.11.2022 09:04
ТОР
Китай був у курсі планів Путіна вторгнутися в Україну: Пекін та Москва підписали угоду
25.11.2022 12:11

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com