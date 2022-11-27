Турецька авіація та артилерія завдали нового удару по курдах в Іраку

Турція продовжила удари по Курдистану

Вранці в неділю, 27 листопада, військові літаки Туреччини завдали удару по території іракського Курдистану.

Про це повідомляє Shafaq News.

Джерело у службі безпеки повідомило агентству, що напад був націлений на гору Матін у районі Амеді на північ від Дахука.

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Він додав, що турецька артилерія також обстрілювала села в Амеді.

Інформації про загиблих наразі немає.