Турецька авіація та артилерія завдали нового удару по курдах в Іраку

Світ
27.11.2022 11:07
Турція продовжила удари по Курдистану
Вранці в неділю, 27 листопада, військові літаки Туреччини завдали удару по території іракського Курдистану.
Про це повідомляє Shafaq News.
Джерело у службі безпеки повідомило агентству, що напад був націлений на гору Матін у районі Амеді на північ від Дахука.
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Він додав, що турецька артилерія також обстрілювала села в Амеді.
Інформації про загиблих наразі немає.
Киев
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