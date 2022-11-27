Російський метод ведення війни більше не працює, – глава Пентагону

Російський метод ведення війни більше не працює, – глава Пентагону

У росіян суттєві проблеми з артилерією

Росія зазнає значного браку артилерії, яка сильно впливає на її здатність продовжувати бойові дії в Україні.

Як повідомило Foreign Policy, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Крім проблем з логістикою, які переслідували Росію протягом усієї війни, останніми тижнями гостро відчувається і артилерійський голод. Кремль продовжив контакти з Іраном та Північною Кореєю, щоб спробувати отримати більше артилерійських боєприпасів.

«Ми бачимо, що вони відчувають значний брак артилерійських боєприпасів і звертаються до Ірану та Північної Кореї, щоб отримати від них допомогу», – сказав Остін.

Він також додав, що через нестачу снарядів російський підхід «використовувати колосальну кількість артилерії та ухилятися від ударів супротивника» більше не працює.

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  • 27.11.2022 12:01
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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