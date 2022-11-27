Російський метод ведення війни більше не працює, – глава Пентагону
У росіян суттєві проблеми з артилерією
Росія зазнає значного браку артилерії, яка сильно впливає на її здатність продовжувати бойові дії в Україні.
Як повідомило Foreign Policy, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
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Крім проблем з логістикою, які переслідували Росію протягом усієї війни, останніми тижнями гостро відчувається і артилерійський голод. Кремль продовжив контакти з Іраном та Північною Кореєю, щоб спробувати отримати більше артилерійських боєприпасів.
«Ми бачимо, що вони відчувають значний брак артилерійських боєприпасів і звертаються до Ірану та Північної Кореї, щоб отримати від них допомогу», – сказав Остін.
Він також додав, що через нестачу снарядів російський підхід «використовувати колосальну кількість артилерії та ухилятися від ударів супротивника» більше не працює.
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- 27.11.2022 12:01
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