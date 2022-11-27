Єлизавета II перед смертю боролася з важкою хворобою

Єлизавета II перед смертю боролася з важкою хворобою

Єлизавета II останні роки життя боролася з мієломою

В останні місяці життя королева Великобританії Єлизавета II боролася з множинною мієломою.

Про це пише Independent з посиланням на книгу письменника та друга принца Філіпа Джайлза Брандрета.

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«Я чув, що королева мала форму мієломи — рак кісткового мозку, — що могло б пояснити її втому і втрату ваги, а також усі ці хвороби», — цитує газету книгу.

У матеріалі також наводиться цитата Брандрета, що найчастіший симптом мієломи — біль у кістках, особливо в ділянці тазу та попереку, а множинна мієлома — це захворювання, яке часто вражає людей похилого віку.

«Зараз немає відомих ліків, але лікування, що включає препарати, що підтримують імунну систему, а також допомагають запобігти ослабленню кісток, може зменшити тяжкість симптомів захворювання і збільшити тривалість життя пацієнта на місяці або два-три роки», – пише Брандрет.

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  • 27.11.2022 13:53
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