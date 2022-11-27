У Бєлгороді співробітників МВС змусили власним коштом підготуватися до війни

У Бєлгороді співробітників МВС змусили власним коштом підготуватися до війни

Бєлгородскі поліцейські повинні якнайшвидше закупити за власний кошт зимову амуніцію та спорядження

Співробітникам бєлгородського МВС доручили якнайшвидше укомплектуватися автоматами, бронежилетами, тривожними мішками та зимовою амуніцією.

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

За інформацією видання, керівництво МВС по Бєлгородській області вимагало від усіх співробітників самостійно укомплектуватися та видало їм список необхідних речей.

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Так, поліцейські мають за свій рахунок придбати підшоломники, берці та зимові бушлати з ватяними штанами. У списку є й автомати Калашнікова з бронежилетами, але їх все ж таки пообіцяли видати.

У списку покупок для співробітників МВС також є «тривожні мішки», спальники, лопатка і тактична аптечка — до неї, наприклад, входять джгути, бинти, протиопікові засоби і пластирі для проникаючих травм груди. Крім того, поліцейські мають придбати запас продуктів на два дні.

Водночас керівництво не стало пояснювати особовому складу, навіщо йому укомплектовуватися, але зазначило, що це потрібно зробити якнайшвидше.

  • 10
  • 27.11.2022 17:06
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