З Нової Каховки виїхали всі активні колаборанти

Росіяни вивезли з Нової Каховки своїх поплічників

Російські окупанти вивезли с Нової Каховки всіх колаборантів.

Про це повідомив Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.

Там уточнили, що йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й учасників спільних з росіянами рейдів проти місцевого населення та тих, хто залякував й примушував мешканців до співпраці.

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“Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу”, – зазначили в повідомленні.

Водночас Центр національного спротиву закликав місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ.