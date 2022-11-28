З Нової Каховки виїхали всі активні колаборанти
Росіяни вивезли з Нової Каховки своїх поплічників
Російські окупанти вивезли с Нової Каховки всіх колаборантів.
Про це повідомив Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.
Там уточнили, що йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й учасників спільних з росіянами рейдів проти місцевого населення та тих, хто залякував й примушував мешканців до співпраці.
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“Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу”, – зазначили в повідомленні.
Водночас Центр національного спротиву закликав місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ.
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- 28.11.2022 06:17
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