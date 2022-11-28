Російський Газпром вирішив консервувати обладнання на газопроводах
Газпром консервує обладнання
Російський "Газпром" має намір законсервувати газоперекачуюче обладнання на компресорних станціях "Портова" та "Слов'янська", які подавали газ у трубопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2".
Про це повідомив Коммерсант
Після консервації все обладнання залишиться на станціях, перевезення його на інші майданчики практично неможливе.
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Нагадаємо, обидві нитки системи “Північний потік” і одна з ниток паралельно прокладеного “Північного потоку-2”, імовірно, зазнали атак 26 вересня. В результаті великі сегменти трубопроводів на дні Балтійського моря було виведено з ладу. Друга нитка «Північного потоку-2″ залишається непошкодженою і теоретично може прокачувати газ.
Але “Північний потік-2” так і не ввели в комерційну експлуатацію, хоча його будівництво завершилося у вересні 2021 року, а газопровід був заповнений газом у грудні того ж року. Напередодні російського вторгнення в Україну Німеччина зупинила останній етап сертифікації трубопроводу.
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- 28.11.2022 06:35
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