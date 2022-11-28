Російський Газпром вирішив консервувати обладнання на газопроводах

Російський Газпром вирішив консервувати обладнання на газопроводах

Газпром консервує обладнання

Російський "Газпром" має намір законсервувати газоперекачуюче обладнання на компресорних станціях "Портова" та "Слов'янська", які подавали газ у трубопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це повідомив Коммерсант

Після консервації все обладнання залишиться на станціях, перевезення його на інші майданчики практично неможливе.

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Нагадаємо, обидві нитки системи “Північний потік” і одна з ниток паралельно прокладеного “Північного потоку-2”, імовірно, зазнали атак 26 вересня. В результаті великі сегменти трубопроводів на дні Балтійського моря було виведено з ладу. Друга нитка «Північного потоку-2″ залишається непошкодженою і теоретично може прокачувати газ.

Але “Північний потік-2” так і не ввели в комерційну експлуатацію, хоча його будівництво завершилося у вересні 2021 року, а газопровід був заповнений газом у грудні того ж року. Напередодні російського вторгнення в Україну Німеччина зупинила останній етап сертифікації трубопроводу.

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  • 28.11.2022 06:35
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