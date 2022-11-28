У російському Омську масштабно палає торговий центр: над містом густий стовп диму
Площа займання становила понад 1,3 тис. кв.м.
У центрі російського міста Омськ рано-вранці почалася сильна пожежа в торговому комплексі "Тріумф" на вулиці Березовського.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Вогонь з’явився на складі, розташованому на 1 поверсі, близько 06:00 ранку. Що стало причиною займання поки що невідомо.
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Очевидці викладають відео – на кадрах густий стовп диму, що видно з різних точок міста.
На місці працює МНС та та 22 одиниці техніки.
За попередніми даними, постраждалих немає. Площа займання становила понад 1,3 тис. кв.м.
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- 28.11.2022 07:10
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