Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії

ЕКУ вже втретє провела тестовий імпорт електроенергії з Європи

Державна "Енергетична компанія України" (ЕКУ) здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на пресслужбуа компанії.

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«Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») 27 листопада 2022 року в тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00)», – повідомили в ЕКУ.

У компанії наголосили, що імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України.

Енергетики пояснили, що тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності.

В повідомленні ЕКУ зазначили, що компанія вперше здійснила тестовий імпорт електроенергії із Словаччини 27 жовтня. Другий тестовий імпорт відбувся 19 листопада.

АТ «Енергетична компанія України» – державний трейдер на ринку електроенергії. Компанія здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання електроенергії для комерційних споживачів.