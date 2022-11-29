Росіяни пізно ввечері вдарили ракетами по Дніпру

Росіяни пізно ввечері вдарили ракетами по Дніпру

Окупанти випустили по Дніпру чотири ракети

Ввечері 28 листопада, близько 22:15, російські окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство», – написав він у Telegram.

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За словами Резніченка, на місці ракетних ударів зайнялася пожежа, знищені виробничі приміщення.

Наразі служби ліквідовують наслідки обстрілу.

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  • 29.11.2022 06:38
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