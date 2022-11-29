Росія попросила Індію допомогти з постачанням запчастин та обладнання

В уряді Індії заявив, що список необхідного РФ дуже незвичайний за своїм масштабом

Москва надіслала Індії список із понад 500 позицій для потенційного постачання, включаючи запчастини для автомобілів, літаків та поїздів, оскільки санкції обмежують здатність Росії підтримувати роботу життєво важливих галузей.

Про це повідомило Reuters із посиланням на джерела.

Список є попереднім, і неясно, яка номенклатура зрештою буде експортована і в якій кількості, але джерело в індійському уряді сказало, що запит був незвичайним за своїм обсягом.

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Індія прагне стимулювати торгівлю із Росією. Проте деякі компанії висловили стурбованість щодо потенційного порушення західних санкцій.

Галузеве джерело в Москві повідомило виданню, що міністерство промисловості та торгівлі Росії попросило великі компанії надати списки необхідної їм сировини та обладнання.

Джерело додало, що для узгодження специфікацій буде потрібно подальше обговорення і що охоплення не обмежується Індією.

Запити Росії було зроблено за кілька тижнів до візиту міністра закордонних справ Індії Субрахманіяма Джайшанкара до Москви 7 листопада.

Список складається із 14 сторінок. Росія запитує близько 200 найменувань виробів у галузі металургії та безліч компонентів для автомобільної та авіаційної галузей: поршні, масляні насоси та котушки запалювання, бампери, паски безпеки, компоненти шасі, паливні системи, системи зв’язку та пожежогасіння, рятувальні жилети та авіаційні шини.

Також у списку згадується сировина для виробництва паперу та споживчої тари, а також матеріали та обладнання для виробництва текстилю, включаючи тканину та барвники.