Підтримати корупціонера Павелко у суді прийшли спортсмени-друзі ОПЗЖ та 95 квартал

Голові Української Футбольної Асоціації - Андрію Павелку Печерський суд призначив міру запобіжного заходу - арешт на 2 місяці, до 22 січня 2023 року

Голові Української Футбольної Асоціації – Андрію Павелку Печерський суд призначив міру запобіжного заходу – арешт на 2 місяці, до 22 січня 2023 року.

Печерський суд сьогодні обирав запобіжний захід для президента УАФ Андрія Павелка.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

«Андрій Васильвич вже без маски.

Група підтримки: Блохін, Беланов, Михайличенко, Дем’яненко, Алан Плієв і увага – Пікалов з 95 Квартал! Невже хочуть розсмішити суддю?», – відзначив Андріюк.

Ще тиждень тому Андрій Павелко слідом за Андрієм Шевченко заявив, що виходить із складу НОК через наявність у його складі Шуфріча та Суркіса. Він заявив, що призупиняє своє членство у НОК, доки там будуть «особи з проросійських політичних угруповань». При цьому інтелектуальні здібності Андрія Шевченка не дозволили йому згадати, що сам він кількома роками раніше йшов до політики разом із «проросійським політичним угрупуванням» Наталії Королевської. А долевік Павелко Олег Блохін, який сьогодні прийшов підтримати друга у суді, балотувався у 2006 році до парламенту разом з лідером ОПЗЖ Юрієм Бойком.

Нагадаємо, на минулому тижні журналісти програми «Гроші» оприлюднили розслідування, згідно з яким замість футбольних баз, дитячих шкіл і заводу з виробництва штучного покриття була побудована одна велика інфраструктура – будинок Павелка.

«Футбольна спільнота точно буде шокована, бо замість футбольних баз, дитячих шкіл і заводу з виробництва штучного покриття була побудована одна велика інфраструктура – будинок Павелка, будинок охорони Павелка та пляж для президента УАФ на землі, що знаходиться у державній власності та на якій заборонено будь-яке будівництво або приватне користування. Справжнє поєднання краси природи, беззаконня та, судячи з розмаху, неймовірної корупції», – кажуть автори розслідування.

Згідно з декларацією Андрія Павелка, яку він подавав у 2018 році, в Хотянівці він орендує будинок 123 кв м. Проте такого розміру на вигляд будинок охорони біля воріт, а далі на території розміром 84 соток розташований маєток площею 1231 кв. м. Мінімальна ринкова вартість лише землі складає близько 300 тис. дол. Сам же будинок, за оцінками ріелторів, може коштувати 5 млн дол. і більше.

«Тож, як бачимо, війна – це криза не для всіх українців. Чи був цей будинок у фактичному користуванні Андрія Павелка під час його депутатства, адже зведений у 2013 році і в декларації не фігурував, доведеться з’ясовувати слідству, як і те, звідки у Андрія Павелка та його матері кошти на купівлю такого майна. Адже сам будинок родина Андрія Павелка, точніше його мати Єременко Зоя Семенівна придбала, а фактично просто оформила нещодавно – 19 вересня 2022 року. Втім, судячи з обжитості будинку, Павелко з родиною мешкають тут вже давно. Саме у цьому будинку, згідно з документами, 18 жовтня проводили обшук», – зазначають в розслідуванні.

Крім того виявили незаконне використання смуги державної землі, яка призначена для ведення лісового господарства. До цієї землі мав би бути вільний доступ у всіх бажаючих, як, приміром, у сусідніх будинках. Але натомість на державній землі знаходиться розкішний приватний пляж Андрія Павелка та стоянка катерів.

За даними журналістів, щонайменше 10 карних справ розслідують зараз Нацполіція, ДБР, НАБУ та Прокуратура за фактами протиправної діяльності Павелка та його менеджерів.

Справи абсолютно різні – і про примітивну корупцію на кшталт завищення вартості будівельних робіт, і виведення грошей в офшори, і про змову з детективами НАБУ, і навіть перешкоджання законній діяльності журналістів. Суми збитків, завданих Павелком і його функціонерами бюджету України та міжнародним організаціям, експерти й слідство оцінюють у приблизно 550 000 000 гривень.