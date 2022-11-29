ДБР затримало соратника Сальдо, що керував ЖКГ у Херсоні

Пепель організовував окупаційні стягнення з громадян за послуги ЖКГ та допомагав проводити псевдореферендум

За підозрою у співробітництві з окупантами затриманий Володимир Пепель, колишній заступник мера Херсона з команди зрадника Сальдо.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

До повномасштабного вторгнення чиновник відповідав за діяльність виконавчих органів міської ради.

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Після захоплення Херсона почав працювати на окупантів та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Пепель брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством. Зокрема, він налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за комунальні послуги.

Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Під час затримання у Пепеля знайшли конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали.

Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.