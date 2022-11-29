ДБР затримало соратника Сальдо, що керував ЖКГ у Херсоні
Пепель організовував окупаційні стягнення з громадян за послуги ЖКГ та допомагав проводити псевдореферендум
За підозрою у співробітництві з окупантами затриманий Володимир Пепель, колишній заступник мера Херсона з команди зрадника Сальдо.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
До повномасштабного вторгнення чиновник відповідав за діяльність виконавчих органів міської ради.
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Після захоплення Херсона почав працювати на окупантів та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.
Пепель брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством. Зокрема, він налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за комунальні послуги.
Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.
Під час затримання у Пепеля знайшли конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали.
Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.
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- 29.11.2022 16:02
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