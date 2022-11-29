НАТО може передати Україні тактичні винищувачі та комплекси ППО Patriot

Ставрідіс вважає, що НАТО надасть Україні винищувачі

Незабаром НАТО, можливо, надасть Україні винищувачі та комплекси ППО Patriot, переглянувши свою ранню позицію з цього приводу.

Таку думку в колонці The Washington Post висловив американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс.

Він зазначив, що Україна має перевагу над армією РФ на землі, але у повітрі продовжують панувати росіяни.

На думку Ставрідіса, через це альянс перегляне свою позицію, яку займав на початку російського вторгнення.

“Лідери у столицях країн НАТО також переглядають ідею, яку було відкинуто в перші дні війни: надати або винищувачі МіГ-29 радянської епохи (поляки запропонували передати їх українцям), або навіть надлишки США F-16, простого в освоєнні багатоцільового винищувача. Без таких заходів повітряна війна продовжуватиме йти на користь Путіна”, – зазначив адмірал.

Крім того, на його думку, Україна також отримає ще більшу кількість висококласних ракетних комплексів класу, таких як «Залізний купол» (розроблений спільно США та Ізраїлем), батареї НАТО Patriot (які також будуть встановлені вздовж польського кордону).

«Надання українцям більшої кількості інструментів для закриття власного неба може стати ключем до того, щоб змусити росіян зрештою вести переговори, можливо, вже на початку весни, враховуючи успіхи, досягнуті Зеленським та його військовими на місцях», – підсумував Ставрідіс.