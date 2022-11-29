Влада Ірану погрожувала футболістам збірної перед матчем зі США на ЧС-2022

21 листопада іранські футболісти не співали гімну своєї країни перед матчем з командою Англії на чемпіонаті світу в Катарі

Родичам гравців збірної Ірану з футболу пригрозили тюремним ув'язненням і тортурами, якщо футболісти не «поводитимуться пристойно» перед матчем проти США у вівторок.

Про це повідомило CNN із посиланням на джерело, пов’язане з безпекою ігор.

За його словами, після відмови іранських гравців співати національний гімн у першому матчі проти Англії 21 листопада їх викликали на зустріч із членами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

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Футболістам сказали, що їхні родини зіткнуться з «насильством і тортурами», якщо вони не співатимуть національний гімн або приєднаються до якогось політичного протесту проти тегеранського режиму.

Гравці заспівали гімн перед своєю другою грою проти Уельсу минулої п’ятниці, в якій Іран здобув перемогу з рахунком 2:0.

Джерело, яке уважно стежить за іранськими службами безпеки, які працюють у Катарі в період чемпіонату світу, сказало, що десятки офіцерів КВІР були покликані стежити за іранськими гравцями, яким не дозволено спілкуватися поза збірною або зустрічатися з іноземцями.

«У Катарі знаходиться велика кількість іранських співробітників служби безпеки, які збирають інформацію і стежать за гравцями», – сказало джерело.

Іран та США зіграють один з одним у вівторок, 29 листопада, о 21:00 за Києвом у вирішальному матчі групи B.