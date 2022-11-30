У Росії під Брянськом палає нафтосховище
Причина пожежі на нафтосховищі в Брянській області невідома
У Брянській області спалахнули резервуари з нафтопродуктами, до гасіння залучено пожежний потяг.
Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз
Пожежа сталася на нафтосховищі в Суражському районі, її площа складає 1800 кв. м.
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«На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі складає 1800 кв. м. До гасіння залучено понад 80 осіб та 30 од. техніки, зокрема пожежний потяг», – написав глава регіону.
За його словами, інформації про постраждалих наразі немає.
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- 30.11.2022 07:07
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