Під Мелітополем вночі гучно прилетіло по розташуванню мобіків
Вночі 30 листопада прогриміли потужні вибухи в селищі Мирне Мелітопольського району.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, після перщої ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ.
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“Настільки потужно «погуляли», що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя”, – зазначив Федоров.
Інформація щодо ворожих втрат уточнюється.
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- 30.11.2022 07:58
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