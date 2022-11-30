Під Мелітополем вночі гучно прилетіло по розташуванню мобіків

Вночі 30 листопада прогриміли потужні вибухи в селищі Мирне Мелітопольського району.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, після перщої ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ.

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“Настільки потужно «погуляли», що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя”, – зазначив Федоров.

Інформація щодо ворожих втрат уточнюється.

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