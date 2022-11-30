США можуть визнати ПВК Вагнера терористичною організацією

США можуть визнати ПВК Вагнера терористичною організацією

Вагнерівців можуть визнати терористами

США вивчають можливість визнати приватну військову організацію (ПВК) Вагнера терористичною структурою.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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Джерела видання уточнили, що цим питанням опікується адміністрація президента США Джо Байдена.

Як повідомляли Vlasti, депутати Європарламенту хочуть включити ПВК Вагнера до списку терористичних організацій.

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  • 30.11.2022 08:37
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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