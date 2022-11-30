США можуть визнати ПВК Вагнера терористичною організацією

Вагнерівців можуть визнати терористами

США вивчають можливість визнати приватну військову організацію (ПВК) Вагнера терористичною структурою.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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Джерела видання уточнили, що цим питанням опікується адміністрація президента США Джо Байдена.

Як повідомляли Vlasti, депутати Європарламенту хочуть включити ПВК Вагнера до списку терористичних організацій.