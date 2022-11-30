Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики

Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики

Шольц запевнив у довгостроковій підтримці України з боку Німеччини

Уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури у розмірі близько 56 мільйонів євро.

Як повідомила пресслужба канцлера Німеччини, про це Олаф Шольц повідомив у телефонній бесіді із президентом України Володимиром Зеленським 29 листопада.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також Німеччина передасть понад 350 генераторів.

Шольц під час розмови підтвердив постійну підтримку України, у тому числі у сфері протиповітряної оборони та довгострокової реконструкції.

  • 13
  • 30.11.2022 08:52
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
08:52
Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики
Світ
08:37
США можуть визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
Україна
07:58
Під Мелітополем вночі гучно прилетіло по розташуванню мобіків
Світ
07:07
У Росії під Брянськом палає нафтосховище
Світ
19:36
Влада Ірану погрожувала футболістам збірної перед матчем зі США на ЧС-2022
Світ
19:05
Китай закрив порти для кораблів з російською страховкою
Україна
18:23
Морози в Україні вб'ють до 100 тисяч російських військових: експерт назвав причини
Україна
17:58
США виділили $53 млн на екстрену закупку енергетичного обладнання для України
Україна
16:28
НАТО може передати Україні тактичні винищувачі та комплекси ППО Patriot
Україна
16:02
ДБР затримало соратника Сальдо, що керував ЖКГ у Херсоні
Світ
15:47
Угорщина заблокувала участь України в засіданні глав МЗС країн НАТО
Світ
15:02
Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух
14:44
Підтримати корупціонера Павелко у суді прийшли спортсмени-друзі ОПЗЖ та 95 квартал
Світ
13:21
Росія попросила Індію допомогти з постачанням запчастин та обладнання
Світ
11:30
Папа Римський заявив про жорстокість чеченців та бурятів в Україні: Росія офіційно відреагувала

Головне

Україна
08:52
Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики
Україна
17:58
США виділили $53 млн на екстрену закупку енергетичного обладнання для України
Україна
16:02
ДБР затримало соратника Сальдо, що керував ЖКГ у Херсоні
Світ
15:47
Угорщина заблокувала участь України в засіданні глав МЗС країн НАТО
Світ
11:30
Папа Римський заявив про жорстокість чеченців та бурятів в Україні: Росія офіційно відреагувала
Світ
11:03
Катар і Німеччина домовилися про довгострокову угоду щодо постачання газу
Світ
08:44
Євросоюз знову не зміг узгодити стелю цін на російську нафту через Польщу
Україна
06:38
Росіяни пізно ввечері вдарили ракетами по Дніпру
Україна
17:12
Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
Світ
10:41
Україна може отримати від США дешеві високоточні снаряди з дальністю до 150 км
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики
Україна
30.11.2022 08:52
ТОР
США можуть визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
Світ
30.11.2022 08:37
ТОР
Під Мелітополем вночі гучно прилетіло по розташуванню мобіків
Україна
30.11.2022 07:58

Популярне

ТОР
Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух
29.11.2022 15:02
ТОР
Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону
28.11.2022 17:35
ТОР
Росія попросила Індію допомогти з постачанням запчастин та обладнання
29.11.2022 13:21

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com