Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики

Шольц запевнив у довгостроковій підтримці України з боку Німеччини

Уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури у розмірі близько 56 мільйонів євро.

Як повідомила пресслужба канцлера Німеччини, про це Олаф Шольц повідомив у телефонній бесіді із президентом України Володимиром Зеленським 29 листопада.

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Також Німеччина передасть понад 350 генераторів.

Шольц під час розмови підтвердив постійну підтримку України, у тому числі у сфері протиповітряної оборони та довгострокової реконструкції.