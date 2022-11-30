Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики
Шольц запевнив у довгостроковій підтримці України з боку Німеччини
Уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури у розмірі близько 56 мільйонів євро.
Як повідомила пресслужба канцлера Німеччини, про це Олаф Шольц повідомив у телефонній бесіді із президентом України Володимиром Зеленським 29 листопада.
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Також Німеччина передасть понад 350 генераторів.
Шольц під час розмови підтвердив постійну підтримку України, у тому числі у сфері протиповітряної оборони та довгострокової реконструкції.
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- 30.11.2022 08:52
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