Кидають сотнями як м’ясо: завербованими зеками Росія намагається прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом

Кидають сотнями як м’ясо: завербованими зеками Росія намагається прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом

Росіяни привозять на передову завербованих Пригожиним зеків, як м'ясо

Завербованих ПВК Вагнер зеків, немов м‘ясо, кидають сотнями на позиції ЗСУ під Бахмутом в надії послабити українську оборону.

Про це написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Їх,немов м‘ясо, везуть на позиції без зброї. Потім так звані “верблюди” цю зброю підвозять вже перед наказом бігти вперед”, – розповів він.

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Коли зекі отримують автомати, без бронежелетів і касок вони роблять набіги на позиції ЗСУ.  За спинами цього «м‘яса» стоять кадрові російські військові.

За словами Єрмака, це щодня відбувається під Бахмутом. Він додав, що там кладуть сотні таких людей в надії, що ними окупантам вдасться послабити оборону ЗСУ.

“Нічого не змінюється в орді. Люди там були м‘ясом завжди, такими і лишатимуться поки не піднімуть голову”, – резюмував глава ОП.

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  • 30.11.2022 10:52
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