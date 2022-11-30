Невідомий літак завдав удару по базі вагнерівців в Африці

Вагнерівці в ЦАР охороняють золоті та алмазні копальні країни

У Центральноафриканській республіці винищувач, що низько летів, скинув вибухівку на базу російських найманців ПВК Вагнера, які працюють із збройними силами країни.

Про це повідомило The Washington Post із посиланням на заяву уряду ЦАР.

Напад стався вночі у понеділок на базі Котенаф у місті Боссангоа, де, за словами свідків, постраждали як база, яку використовують російські найманці, так і будинки, що поряд.

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Міністр інформації ЦАР Серж Гіслен Джорі зазначив у своїй заяві, що після інциденту невідомий літак вирушив на північ, перш ніж залишити повітряний простір країни.

Хто саме організував авіаналіт, невідомо.

«Цей підлий акт, скоєний ворогами миру, не залишиться безкарним», – сказав Джорі.

У Центральноафриканській Республіці бійці Вагнера роз’їжджають столицею Банги на військовій техніці без розпізнавальних знаків та охороняють золоті та алмазні копальні країни. Вони допомогли стримати озброєні повстанські групи та утримати президента Фостена-Арканжа Туадеру при владі.

Проте групу найманців також звинувачують у порушенні прав людини. У звіті, опублікованому раніше цього року незалежним експертом ООН із ситуації з правами людини в Центральноафриканській Республіці, згадується низка нападів, які, як повідомляється, було здійснено за наказом збройних сил країни та їхніх союзників із групи Вагнера.